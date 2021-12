Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zeitweise Regen, im äußersten Norden auch Schnee. Tiefstwerte +4 bis -2 Grad. Tagsüber Regen, im Norden Schnee. -1 bis +9 Grad. Auch am 2. Feiertag und am Montag überwiegend bewölkt, aber meist trocken. Nachts nur gebietsweise leichter Frost.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 22:00 Uhr