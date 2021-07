Das Wetter in Bayern: Regen und Wolken, 16 bis 19 Grad

PCR-Test beim Arzt in Bayern ist nicht mehr kostenlos

Berlin: Mit dem heutigen Tag treten in Sachen Corona einige Neuerungen in Kraft. So gilt unter anderem die sogenannte Bundesnotbremse nicht mehr. Damit entfällt für Arbeitgeber auch die Pflicht, möglichst Homeoffice anzubieten. In Bayern müssen alle, die ohne Symptome beim Arzt einen PCR-Test machen lassen, ab sofort selbst zahlen. In kommunalen Testzentren dagegen bleiben PCR-Tests bis Ende September kostenlos. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministerium dem BR gesagt hat, sollen so die Kapazitäten für Impfungen in den Arztpraxen erhöht werden. Im vergangenen Jahr seien monatlich bis zu 900.000 PCR-Tests in Arztpraxen und Testzentren durchgeführt worden. Ebenfalls neu ist, dass ab heute alle Schüler im Unterricht an ihrem Platz keine Maske mehr tragen müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2021 09:00 Uhr