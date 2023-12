Das Wetter in Bayern: Regen und Sturm bei 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und Regen bei 5 bis 11 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen im Allgäu sowie Orkanböen in den Hochlagen der Alpen und dem Bayerischen Wald. In der Nacht hält der Regen an, in den Bergen fällt Schnee. Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen und am Wochenende sehr windig, stark bewölkt und regnerisch. Nur an den Alpen gibt's an Heiligabend sonnige Abschnitte. Höchstwerte 3 bis 10 Grad; Tiefstwerte 8 bis 2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2023 09:45 Uhr