Das Wetter in Bayern: Regen und Sturm bei 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und regnerisch, dazu zunehmend windig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen im Allgäu sowie Orkanböen in den Hochlagen der Alpen und dem Bayerischen Wald. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. In der Nacht fällt weiter Regen, in den Bergen Schnee bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen und auch am Wochenende sehr windig, dazu Wolken und Regen. Nur an den Alpen kann Heiligabend auch mal die Sonne scheinen. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 06:00 Uhr