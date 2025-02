Das Wetter in Bayern: Regen und Schnee bei -1 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Regen- und zunehmend Schneefälle. Später Auflockerungen. Temperaturen zwischen minus 1 bis plus 4 Grad, im Südosten anfangs noch milder. Morgen bei wechselnder Bewölkung einzelne Schneeschauer, an den Alpen häufiger Schnee. Am Samstag im Norden und Osten mehr Wolken als Sonne, südlich der Donau freundlich mit viel Sonnenschein an den Alpen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 13.02.2025 15:00 Uhr