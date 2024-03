Das Wetter in Bayern: Regen und Schnee, 3 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselhaft mit Regen und Schnee in tiefen Lagen. Tiefstwerte von 3 bis 0 Grad. Morgen unbeständig und windig mit einzelnen Regen-, Schnee- oder Graupelschauern. Am Montag meist trocken, besonders im Süden freundlich. Die Höchstwerte zwischen 3 und 12 Grad. Am Dienstag überwiegend sonnig und milder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 19:45 Uhr