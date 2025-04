Das Wetter in Bayern: Regen und Schauer möglich bei 10 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, teilweise Regen, nur in Unterfranken stellenweise Sonne bei maximal 10 bis 16 Grad. In der Nacht wechselhaft bei Tiefstwerten von 9 bis 2 Grad. Morgen teils bewölkt, aber meistens trocken. Ab Sonntag freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2025 15:00 Uhr