Das Wetter in Bayern: Regen und Gewitter, Sonne vor allem im Nordosten

Das Wetter in Bayern: Weitere Regenfälle und Gewitter. Sonne vor allem in Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern. Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen und am Mittwoch noch wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte 19 bis 24 Grad. Am Donnerstag im Südosten noch Gewitter, sonst freundlicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 06:00 Uhr