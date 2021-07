Das Wetter in Bayern: Regen und Gewitter

Jeweils 24 Emmy-Nominierungen für "The Crown" und "The Mandalorians"

Los Angeles: Die britische Serie über das Königshaus "The Crown" geht mit 24 Nominierungen in das Rennen um die Emmy Awards. Als besonders preiswürdig werden die Hauptdarsteller gesehen: Oliva Colman, Emma Corrin und Josh O´Connor. Sie spielen Queen Elizabeth, Lady Di und Prinz Charles. Ebenfalls 24 Nominierungen gibt es für die Star-Wars-Serie "The Mandalorian". Der Weltraum-Western könnte nicht nur als Beste Serie einen Emmy gewinnen, sondern auch bei technischen Kategorien abräumen. Die Fernsehpreise werden am 19. September in Los Angeles verliehen. Während im vergangenen Jahr der Saal coronabedingt leer blieb, sollen diesmal Gäste eingeladen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2021 20:00 Uhr