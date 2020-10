Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht weitere Regenfälle. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Im Tagesverlauf meist trocken, aber dafür viele Wolken. 13 bis 18 Grad. Am Sonntag erst trüb, dann viel Sonne. Am Montag zunehmend regnerisch und etwas kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 02:00 Uhr