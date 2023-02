Das Wetter in Bayern: Regen, Schnee und starker Wind, teils Schneeverwehungen

Nachrichtenarchiv - 02.02.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Trüb und immer wieder Regen, oberhalb von 500 bis 800 Metern Schnee. Sehr windig mit starken Böen bei Höchstwerten von ein bis neun Grad. Es gilt eine Unwetterwarnung für den Bayerischen und Oberpfälzer Wald sowie den östlichen Alpenrand ab 1.000 Meter vor starkem Schneefall mit Schneeverwehungen. In der Nacht weiter windig und bewölkt mit Regen, in höheren Lagen Schnee mit Glättegefahr. Tiefstwerte sieben bis minus ein Grad. Morgen am Alpenrand vorübergehend sonnig. Sonst weiter trüb und zeitweise Regen, in höheren Lagen Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2023 15:00 Uhr