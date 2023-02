Das Wetter in Bayern: Regen oder Schnee, Höchstwerte 0 bis 7 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Wüst befürchtet Überlastung durch hohe Flüchtlingszahlen

Düsseldorf: NRW-Ministerpräsident Wüst befürchtet wie andere Vertreter von Ländern und Kommunen eine Überlastung durch steigende Flüchtlingszahlen. Zugesagte Mittel des Bundes müssten endlich fließen, weitere Hilfe sei nötig, schrieb Wüst in einem Brief an Bundesinnenministerin Faeser, der der "Welt am Sonntag" vorliegt. Wegen des Krieges in der Ukraine und der hohen Zahl an Menschen, die von dort und aus anderen Ländern zu uns kämen, könnten Länder und Kommunen bald die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreichen, so Wüst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2023 06:00 Uhr