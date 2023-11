Das Wetter in Bayern: Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt mit teils länger anhaltendem Schnee oder Schneeregen. Sehr windig mit starken Böen. Temperaturen minus ein bis plus fünf Grad. In der Nacht meist trocken. Tiefstwerte um minus vier Grad. Die Aussichten: Morgen in Alpennähe auch länger sonnig, sonst meist bewölkt. Am Donnerstag und Freitag bayernweit trüb mit Schnee und Schneeregen. Tageshöchstwerte bis plus fünf Grad, nachts Tiefstwerte bis minus sieben Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 10:00 Uhr