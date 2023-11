Das Wetter in Bayern: Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Teils länger anhaltender Schnee und Schneeregen, im Süden anfangs noch Regen. Höchstwerte Minus 1 bis Plus 5 Grad, dabei sehr windig. Kommende Nacht im Bayerischen Wald und an den Alpen noch Schnee, später klar. Tiefstwerte um Minus 4 Grad. Morgen in Alpennähe etwas Sonne, sonst überwiegend bewölkt und vereinzelt Schnee. Am Donnerstag und Freitag bayernweit trüb mit Schnee oder Schneeregen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 07:00 Uhr