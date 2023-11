Das Wetter in Bayern: Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Im Süden lockern die Wolken ab und zu mal auf, sonst ist es weiter oft bewölkt. In Franken kann es zu Schnee und Schneeregen kommen, der bis in die Oberpfalz und in den Bayerischen Wald ziehen kann.Temperaturen 1 bis 5 Grad. Am Abend und in der Nacht schneit und regnet es weiter, es kann glatt werden. Morgen oft trüb und bewölkt mit Schnee und Regen. An den Alpen schneit es länger, dazu böiger Wind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 11:15 Uhr