Das Wetter in Bayern: Regen lässt nach, 18 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klingt der Regen ab, die Wolken verziehen sich. Tiefstwerte zwischen 18 und 13 Grad. Tagsüber wechselhaft. Vor allem im Süden vereinzelt Schauer und Gewitter, sonst teils Sonne, teils Wolken. 22 bis 25 Grad in der Spitze. Ab Freitag meist sonnig und trocken. Bis 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2024 01:00 Uhr