Das Wetter in Bayern: Regen, in höheren Lagen Schnee bei 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Dichte Wolken und gebietsweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In der Nacht ähnlich bei +3 bis -2 Grad. Bis Sonntag weiterhin hier und da Regen oder Schnee. Nur ab und zu sonnige Abschnitte, vor allem in Franken. 1 bis 10 Grad. Nachts weiterhin teilweise leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2025 15:00 Uhr