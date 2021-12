Nachrichtenarchiv - 27.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her gebietsweise Regen, und insbesondere nach Osten zu Glatteisgefahr. Tiefstwerte Plus sechs Grad bis Minus zwei Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen bei lebhaften Winden bewölkt und immer wieder Regen. Höchstwerte 2 bis 11 Grad, am Donnerstag bis 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2021 23:00 Uhr