Das Wetter in Bayern: Regen bei Tiefstwerten von 6 bis 1 Grad

Ampel-Parteien wollen Sondierung am Freitag abschließen

Berlin: Koalitionverhandlungen über eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP rücken offenbar näher. Die drei Parteien haben am Nachmittag angekündigt, bis Freitag eine Basis dafür schaffen zu wollen. Dann sollen die Gespräche in großer Runde fortgesetzt werden. FDP-Generalsekretär Wissing sagte, Ziel sei es, bis Freitag eine Grundlage zu haben um zu entscheiden, ob man den Parteigremien eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen könne. SPD-Generalsekretär Klingbeil sah die Partner auf einem - so wörtlich - guten Weg. Grünen-Geschäftsführer Kellner betonte, man habe über alle Themen gesprochen, die für das Sondierungsergebnis wichtig sind, und die Menge an Gemeinsamkeiten sei größer geworden. Die drei Parteien hatten nach dem Auftakt gestern am Vormittag die zweite Runde ihrer vertieften Sondierungsgespräche geführt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 16:00 Uhr