Das Wetter in Bayern: Regen bei +4 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her Regen, vor allem im Osten kann es auf den Straßen glatt werden. Tiefstwerte zwischen +4 und -1 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, gelegentlich etwas Sonne, vereinzelt Regen. Höchstwerte 0 bis 6 Grad, nachts kühlt es ab auf +1 bis -5 Grad. In den nächsten Tagen ähnlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2024 01:00 Uhr