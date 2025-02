Das Wetter in Bayern: Recht klar und zunehmend freundlich

Das Wetter in Bayern: Anfangs vor allem an den Alpen noch trüb, später überall sonnig mit wenigen Wolken. Höchstwerte zwischen -3 und +4 Grad. Kommende Nacht örtlich sehr kalt bei bis zu -16 Grad in Tallagen. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Mittwoch recht sonnig mit etwas Nebel und wenigen Wolken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2025 06:00 Uhr