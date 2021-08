Das Wetter in Bayern: oftmals heiter, ganz vereinzelte Schauer möglich, 21 bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 11.08.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, am längsten südlich der Donau. Bei lockeren Quellwolken sind nur ganz vereinzelt Schauer möglich. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. Die Aussichten: Morgen sonnig und trocken bei 27 bis 30 Grad. Am Freitag und Samstag oft heiter, später sind Schauer oder einzelne Gewitter möglich, maximal 30 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2021 06:00 Uhr