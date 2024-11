Das Wetter in Bayern: Oft trüb, von Nordwesten her Regen

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und in höheren Lagen des Bayerischen Waldes überwiegend sonnig. Ansonsten meist trüb. Von Nordwesten her gebietsweise Regen. 2 bis 10 Grad. In der Nacht nur im Südosten meist trocken. Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen und auch am Mittwoch und Donnerstag oft grau in grau. Vereinzelt nass. Tagsüber 2 bis 9 Grad. Nachts um den Gefrierpunkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 13:00 Uhr