Das Wetter in Bayern: oft trüb, in den Bergen Sonne, später von Nordwesten her Regen

Das Wetter in Bayern: In den Alpen Sonne, sonst bewölkt. Ab Mittag in Franken Regen, abends auch in der Oberpfalz. Höchstwerte je nach Sonnenschein zwischen 2 und 10 Grad. In der Nacht Abkühlung bis 4 Grad. Morgen und auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es trüb. In den Bergen scheint die Sonne. Die Tages-Temperaturen bleiben zwischen 2 und 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2024 09:45 Uhr