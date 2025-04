Das Wetter in Bayern: Oft sonnig und Erwärmung auf 19 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel meist sonnig oder leicht bewölkt. Ab Nachmittag in Franken und Schwaben örtlich Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 19 bis 27 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 13 und 6 Grad. Morgen im Westen und an den Alpen viele Wolken, vereinzelt Regen, ansonsten freundlich und trocken. An Karfreitag bewölkt, gebietsweise Regen, dabei deutlich kühler. Am Samstag meist trocken und freundlich, bis zu 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2025 06:00 Uhr