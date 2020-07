Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, später einige Wolken bei 18 bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Verbreitet sonnig mit wenigen Wolken. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt, Tiefstwerte um 9 Grad. Die Aussichten: Morgen und Dienstag freundlich mit längerem Sonnenschein, einigen Wolken und Temperaturen bis 26 Grad. Mittwoch etwas kühler und unbeständig mit Schauern und Gewittern. In den Nächten Abkühlung auf 15 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 10:00 Uhr