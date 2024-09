Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend überwiegend sonnig. Ganz vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 25 bis 31 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 18 bis 12 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, später von Westen her Schauer und Gewitter. Am Donnerstag sonnig und meist trocken. Am Freitag teils wolkig, teils sonnig und vereinzelt Schauer oder Gewitter. Weiter recht warm.

