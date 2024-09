Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig, Wolken nur in Mittel- und Oberfranken. Vereinzelt auch Schauer und Gewitter, in der Nacht nur in Alpennähe und im Westen. Tageshöchstwerte 25 bis 30 Grad, Nachtwerte um 16 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen erst teils bewölkt, teils sonnig, später regnerisch. In den nächsten Tagen wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 12:00 Uhr