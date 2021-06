Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, Höchstwerte 28 bis 32 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig oder leicht bewölkt, dabei im Westen zunehmende Gewitterneigung. Höchstwerte 28 bis 32 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen und teils kräftige Gewitter, Tiefstwerte 14 bis 17 Grad. In den kommenden Tagen unbeständig und besonders morgen auch kräftige Gewitter. Höchstwerte morgen 22 bis 28, ab Mittwoch 17 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2021 15:00 Uhr