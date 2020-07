Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, Höchstwerte 21 bis 29 Grad

Nachrichtenarchiv - 23.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, später in Alpennähe vereinzelte Schauer und Gewitter bei 21 bis 29 Grad. Nachts teils klar, teils wolkig mit letzten Schauern oder Gewittern in Alpennähe bei Tiefstwerten um 13 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es freundlich, nur im Süden morgen einzelne Schauer und Gewitter. Sonntag bayernweit unbeständig. Höchstwerte 21 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2020 11:00 Uhr