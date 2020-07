Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, Höchstwerte 21 bis 29 Grad

Trump will Bundespolizisten in mehrere Städte entsenden

Washington: Um die steigende Kriminalität zu bekämpfen will US-Präsident Trump hunderte Bundespolizisten in mehrere Großstädte schicken. Damit solle einer Welle der Gewalt begegnet werden, sagte er im Weißen Haus. So habe es etwa in Chicago zuletzt eine schockierende Explosion an Tötungen und Gewaltverbrechen gegeben. Man habe keine andere Wahl, als sich einzumischen, dieses Blutvergießen müsse ein Ende haben. Justizminister Barr erklärte, die Einsätze seien Teil eines bereits laufenden Programms und getrennt von der jüngsten Entsendung von Sicherheitskräften nach Portland. Es handle sich um klassische Verbrechensbekämpfung. Chicagos Bürgermeisterin Lightfoot hatte die Pläne zuvor scharf kritisiert. Sie werde nicht dulden, dass Trumps Truppen nach Chicago kämen und dort die Bürger terrorisierten, teilte sie auf Twitter mit. Wenn diese Agenten aber partnerschaftlich arbeiteten und nicht versuchten, Polizei zu spielen, dann könne das einen Mehrwert bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2020 06:00 Uhr