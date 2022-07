Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, Höchstwerte 20 bis 28 Grad

Lauterbach empfiehlt auch Unter-60-Jährigen vierte Corona-Impfung

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach empfiehlt auch Menschen unter 60 Jahren eine vierte Corona-Impfung. Im Interview mit dem Spiegel" sagte der SPD-Politiker: "Wenn jemand den Sommer genießen will und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dem würde ich in Absprache mit dem Hausarzt eine Auffrischung empfehlen." Man habe dann eine andere Sicherheit und das Long-Covid-Risiko sei für ein paar Monate deutlich reduziert. Einen an Omikron angepassten Impfstoff wird es nach Einschätzung von Experten frühestens Ende Ende August geben. Die EU hatte jüngst eine zweite Auffrischungsimpfung für Menschen ab einem Alter von 60 Jahren empfohlen. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission bislang eine zweite Booster-Impfung für Menschen ab 70 Jahren, Risikopatienten sowie für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Beschäftigte im medizinischen Bereich.

