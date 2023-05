Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, Erwärmung auf 22 bis 28 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Meloni besucht von Überschwemmungen betroffene Gebiete in Italien

Ravenna: Italiens Ministerpräsidentin Meloni hat nach den schweren Unwettern mit 14 Toten die betroffenen Gebiete besucht. In Ravenna sagte Meloni, sie sei bewegt von den Gesprächen mit denjenigen gewesen, die alles verloren hätten. In der Region Emilia-Romagna war vergangene Woche so viel Regen gefallen wie sonst in einem halben Jahr. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer. Etwa 36.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Morgen soll das Kabinett Hilfsgelder für die betroffene Region freigeben.

