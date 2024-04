Das Wetter in Bayern: oft sonnig, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute scheint fast überall die Sonne, nur ganz im Norden können ein paar dichtere Wolkenfelder unterwegs sein. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad. Das Wochenende wird freundlich mit viel Sonne und bis zu 26 Grad. Ab Sonntagnachmittag ziehen dann aber von Norden her Wolken auf und es kann regnen. Zum Start in die neue Woche wird es unbeständig und deutlich kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.04.2024 10:15 Uhr