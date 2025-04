Das Wetter in Bayern: oft sonnig bei 20 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: oft sonnig, nur im Westen und an den Alpen einige Wolken und in Franken und Schwaben Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad. Kommende Nacht verbreitet klar, im Westen Wolken, aber meist trocken. Tiefstwerte 7 bis 13 Grad. Morgen im Westen und an den Alpen weiter bewölkt, vereinzelt Regen, sonst freundlich. An Karfreitag bewölkt und zeitweise Regen. Am Samstag im Norden Sonne und Wolken mit einigen Schauern; im Süden trocken und öfter sonnig. Höchstwerte morgen zwischen 11 Grad im Allgäu und 25 Grad an der unteren Donau, an Karfreitag kühler, am Samstag wieder steigende Temperaturen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2025 14:45 Uhr