Das Wetter in Bayern: Oft nebelig, nur in Alpennähe sonnig

Das Wetter in Bayern: Vielerorts zäher Nebel und Hochnebel, in Alpennähe viel Sonne. Höchstwerte 6 bis 16 Grad. In der Nacht in den Niederungen zunehmend neblig bei Temperaturen um 5 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen kaum Änderung, in den Nächten Abkühlung auf 7 bis 0 Grad, Tageshöchstwerte zwischen 6 und 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 12:00 Uhr