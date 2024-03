Das Wetter in Bayern: Oft klar, 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts klar oder leicht bewölkt. Für die Hochlagen der Alpen gilt weiter eine Warnung vor Orkan-Böen. Bis zum frühen Morgen Temperaturrückgang auf 10 bis 5 Grad. Tagsüber und am Ostersonntag weitgehend trockenes und dabei oft freundliches Wetter. 16 bis 23 Grad. Am Ostermontag wechselhaft mit Schauern und deutlich kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 19:45 Uhr