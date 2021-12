Das Wetter in Bayern: oft Hochnebel bei 1 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wird es in den Alpen sonnig, sonst hält sich verbreitet dichter Hochnebel und Auflockerungen bleiben die Ausnahme. Maximal um 1 Grad im Allgäu, bis 6 Grad in Unterfranken. Morgen ist es ähnlich. Am Montag im Südosten einzelne Schneeschauer, sonst oft schön. Dienstag nach Nebelauflösung sonnig und trocken. Höchstwerte minus 3 bis plus 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 06:00 Uhr