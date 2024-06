Das Wetter in Bayern: oft freundlich mit örtlichen Gewittern

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich. Von Südwesten her vereinzelt Schauer und Gewitter, die an den Alpen heftig ausfallen können. 23 bis 29 Grad. Die Nacht wird mild und meist bleibt es trocken. Auch morgen mal freundlich, mal bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern bei bis zu 29 Grad. Am Wochenende ähnlich, aber etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 15:00 Uhr