Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, vor allem in den Bergen sonnig

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und in höheren Lagen der Mittelgebirge sonnig. Sonst trüb durch Hochnebel, im Tagesverlauf von Osten her mancherorts sonnig. Höchstwerte -2 bis +3 Grad. In den kommenden Tagen meist bewölkt, besonders am Sonntag und Montag gebietsweise Regen, Schneeregen und am Sonntag mitunter auch Schnee, dabei oft windig. Nachts +4 bis -2 Grad; am Tag -1 bis +5 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 06:00 Uhr