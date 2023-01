Nachrichtenarchiv - 18.01.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, mit gelegentlichen sonnigen Abschnitten, am ehesten im Süden. Gebietsweise fällt Schnee. Tageshöchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen meist trocken. Dabei wechseln Wolken und Sonne ab. Nächtliche Tiefstwerte bis minus 7 Grad, tagsüber zwischen minus 2 und plus 3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2023 14:00 Uhr