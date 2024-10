Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, vereinzelt Regen; Höchstwerte 14 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Von Süden her vereinzelt Regen. Zum Abend hin an den Alpen Auflockerungen. Höchstwerte 14 bis 21 Grad. In der Nacht nachlassender Regen, später örtlich Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen überwiegend bewölkt, nur hier und dort etwas Sonne. Sonntag und Montag teils länger trüb, teils sonnig. Höchstwerte 16 bis 22 Grad.

