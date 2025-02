Das Wetter in Bayern: oft bewölkt, später freundlicher; Höchstwerte 7 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: zunächst viele Wolken, im Tagesverlauf sonnig bei maximal 7 bis 15 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte bis -4 Grad. Morgen ähnlich, vor allem im Südosten sonnig. Am Sonntag ein Mix aus Wolken und Regen, am Nachmittag Auflockerung. Tages-Höchstwerte zwischen 6 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2025 12:00 Uhr