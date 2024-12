Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, regnerisch und windig

Das Wetter in Bayern: Heute und in den kommenden Tagen meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Ab morgen Nachmittag kann es bis ins höhere Flachland schneien. Oft lebhafter, anfangs in Böen noch stürmischer Wind. Höchstwerte 3 bis 9, ab morgen 0 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 07.12.2024 05:00 Uhr