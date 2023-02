Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, örtlich Schnee

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, besonders im östlichen Mittelgebirgsraum und in Alpennähe örtlich etwas Schnee. Mitunter windig. Höchstwerte minus 2 bis plus 5 Grad. In der Nacht am westlichen Alpenrand letzte Schneeschauer, Temperaturrückgang auf Werte um minus 5 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken, Mittwoch und Donnerstag viel Sonnenschein. Höchstwerte zunächst 1 bis 9, am Donnerstag bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2023 12:00 Uhr