Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt mit Schneeschauern, Höchstwerte -4 bis +1 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Faeser warnt vor Gefahr durch wachsende Reichsbürger-Szene

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser warnt vor einer wachsenden Gefahr durch die sogenannte Reichsbürger-Szene. In der "Bild am Sonntag" sagte sie wörtlich: "Wir haben es nicht mit harmlosen Spinnern zu tun, sondern mit Terrorverdächtigen, die jetzt allesamt in U-Haft sitzen". Faeser verwies auf mehr als 1.000 Reichsbürger, denen die Waffengenehmigungen bereits entzogen worden seien. Dafür, so die SPD-Politikerin, werde der maximale Druck aller Behörden gebraucht. Die Regierung wird deshalb in Kürze das Waffenrecht weiter verschärfen. Am Mittwoch waren Polizei und Generalbundesanwalt gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus Reichsbürgern vorgegangen. Ihnen wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Umsturz geplant zu haben. 25 Menschen wurden festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2022 10:00 Uhr