Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt mit Regen und Schnee, Höchstwerte -3 bis +8 Grad

Kurzmeldung Klimakonferenz ringt weiter um Abschlusserklärung

Sharm-el Scheich: Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten zeichnet sich bisher noch keine Einigung ab. Das Treffen, das eigentlich gestern enden sollte, geht heute weiter. Außenministerin Baerbock sagte in den Tagesthemen, es hake noch an zwei entscheidenden Punkten. Einerseits gehe es um ein Programm, wie die weltweiten Treibhausgas-Emmissionen in den kommenden Jahren halbiert werden können. Andererseits gibt es noch keine Einigung über den Hilfsfonds, der für die klimabedingten Schäden in ärmeren Staaten aufkommt. Der vorgeschlagene Klima-Hilfsfonds wird von zahlreichen Staaten, darunter auch China, abgelehnt. Das Land will im internationalen Klimaschutz weiter als Entwicklungsland behandelt werden, so wie es vor 30 Jahren im Kyoto-Protokoll festgelegt wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2022 08:00 Uhr