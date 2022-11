Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt mit Regen und Schnee, Höchstwerte -3 bis +8 Grad

Nachrichtenarchiv - 19.11.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: An den Alpen gibt es heute auch sonnige Abschnitte, sonst bleibt es stark bewölkt bis trüb, gebietsweise regnet es. Von Unterfranken bis zum Bayerischen Wald schneit es auch teilweise. Höchstwerte -3 bis +8 Grad. Die Aussichten: In der Nacht örtlich Glättegefahr. Tiefstwerte bis -7 Grad. Die nächsten Tage bleibt es meist bewölkt oder trüb, vereinzelt Regen oder Schneeregen. Am Dienstag an den Alpen Schnee. Höchstwerte 1 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2022 06:00 Uhr