Das Wetter in Bayern: oft bewölkt mit etwas Regen oder Schnee im Süden

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens meist klar, sonst oft bewölkt und im Süden etwas Regen oder Schnee. Tiefstwerte von +2 bis -5 Grad, Glättegefahr. Morgen und auch in den folgenden Tagen weiter viele Wolken, zeitweise schauerartiger Regen, in höheren Lagen Schnee. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte zwischen 4 und 11 Grad. Nachts weiter gebietsweise frostig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2024 19:45 Uhr