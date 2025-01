Das Wetter in Bayern: oft bewölkt mit einzelnen Schneeschauern, -1 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt mit einzelnen Schneeschauern, später auch sonnige Abschnitte, vor allem im Süden. Höchstwerte zwischen minus 1 bis plus 3 Grad. Kommende Nacht im Norden und Osten viele Wolken, im Süden dagegen klar. Tiefstwerte um minus 6 Grad. Morgen überall trocken, im Süden auch mal länger sonnig bei minus 3 bis plus 1 Grad. Am Sonntag Wolken mit Schnee und Regen. Am Dreikönigstag wieder trocken und milder.

